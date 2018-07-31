بالصور.. إلى هنا وصل "مشروع تطوير وسط العوامية"

أوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي بأمانة #المنطقة_الشرقية محمد الصفيان ، أن ملامح مشروع تطوير وسط العوامية في محافظة #القطيف بدأت بالظهور بشكل واضح، وذلك من خلال وصول نسبة العمل فيه إلى 30٪ من المشروع بأكمله.

ويقع المشروع على مساحة قدرها 180ألف متر مربع، وتصل تكلفته 238,983,891 ريالا، حيث دشن برعاية من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، الذي وضع حجر الأساس له خلال شهر فبراير 2018، معلنا انطلاق هذا المشروع التنموي.

وأضاف أنه يجري الآن إنشاء عدة مبان في المشروع، أهمها الأبراج، والسوق الشعبي، والمركز الثقافي، وتتوسطه الساحة المركزية، التي صممت لاستيعاب المناسبات الوطنية والترفيهية، كاليوم الوطني/واحتفالات العيد، إلى جانب مباني المركز الثقافي، والسوق الشعبي، والسوق المفتوح، ومبنى المسجد، والمبنى التراثي، والأبراج التراثية، وساحة ترفيهية.

وأشار الصفيان، إلى أن وتيرة العمل في المشروع متسارعة، إضافة إلى مضاعفة الجهد بالعمل لزيادة معدل الإنجاز عن طريق زيادة كافة الموارد، والعمل على مدار الساعة، وزيادة عدد الموردين لتسريع الإنتاج، وتركيب عناصر الخرسانة سابقة الصب من أجل إنجاز المشروع، لافتا إلى أن المشروع يقع وسط العوامية في المنطقة الوسطى من محافظة القطيف، وأن الفكرة للمشروع مستوحاة من التاريخ الغني والثقافة التراثية المعمارية التي تتميز بها منطقة القطيف التاريخية، ليمثل المشروع عراقة الماضي وأصالة الحاضر ورؤية المستقبل.

وأوضح الصفيان أن المشروع مكون من عناصر متعددة، في مقدمتها المركز الثقافي ومساحته 5323 مترا مربعا، الذي يعتبر قلب المشروع ويتكون من ثلاثة مبان تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية، ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، إضافة إلى الأبراج التراثية التي تعتبر من أبرز المعالم في المشروع، وهي خمسة أبراج بمساحة 866 مترا مربعا، صممت لتكون مرجعاً بصرياً ترشد الزائرين بوجهتهم، محاكيةً التاريخ المعماري للمنطقة، وتتميز هذه الأبراج بجدرانها الطينية السميكة ذات النوافذ الضيقة.

وبين أن المشروع يحتوي على مبنى تراثي بمساحة 1200متر مربع، صمم بالهوية المعمارية، حيث يتميز أن جدرانه سميكة ونوافذه صغيرة ضيقة، يحيط بالفناء ممراً مظللاً بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي، الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ4327 مترا مربعا، يتكون من سبعة مبان متفاوتة الأحجام وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار، ويضم بعضها شرفات مفتوحة لاستخدامها كمقاهٍ أو استراحات للزائرين أو لعرض البضائع، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، حيث يحتوي المشروع على حوالي 94 ألف متر مربع من الحدائق والمنتزهات، منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة بعدد 200 شجرة نخيل، و500 شجرة ملونة، تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق، موضحاً أن الشوارع المحيطة بالمشروع تقوم بخدمة مرتادي المشروع وتوفر سهولة وصولهم، حيث تم تصميم الشوارع المحيطة بثلاث شوارع تربط المشروع مع أحياء العوامية وتصلها بباقي مدن المحافظة، بالإضافة إلى توفير 250 موقفا للسيارات.