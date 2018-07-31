شاهد.. هكذا ستكون النهضة السياحية في "نيوم"

ينتظر البحر الأحمر نهضة سياحية كبيرة سيقدمها مشروع "نيوم"، حيث ستشمل السعودية والأردن ومصر. ففي السعودية سيتم إنشاء 7 نقاط جذب بحرية في البحر الأحمر ما بين مدن ومشاريع سياحية، كما تعمل السعودية على إنشاء 50 منتجعاً و4 مدن صغيرة، إضافة إلى تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر.

وشمالاً، فإن الأردن سيركز على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.

أما في مصر، فسيتم التركيز على تطوير نقاط جذب جديدة في شرم الشيخ والغردقة، وسيكون الاستثمار في هذه المنطقة جنوب سيناء مدعوماً من قبل صندوق مشترك سعودي مصري تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار. كما وقعت الدولتان اتفاقية بيئية تهدف إلى حماية البحر الأحمر من التلوث والحفاظ على شعابه المرجانية وشواطئه.

هذه المشاريع الضخمة تتطلب استقطاب عدد كبير من السياح لضمان نجاحها، لذا تعمل السعودية حالياً على جلب السفن السياحية الضخمة إلى البحر الأحمر، إذ يقدم مشروع "نيوم" لهذه الشركات سوقاً جديداً لهذا النوع من السياحة، حيث إن البحر الأحمر يتمتع بأجواء ممتازة خلال فصل الشتاء.