ماذا قال شاب ظهر بفيديو محمد بن سلمان في نيوم؟

في شرما قلب #نيوم الجديدة، التقى ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، مجموعة من الشباب الذين يقضون رحلة برية بمتنزه #شرما المدينة الساحلية، وشاركهم القهوة العربية.

وقال منصور الشراري الذي ظهر بمقطع قصير مع #ولي_العهد كنا في موقع بشرما قريباً من البحر قبل أن يصل ولي العهد خلال جولته في مواقع متعددة.

وقال الشراري: كانت كلمات ولي العهد مشجعة لنا وهو يصافحنا واحداً واحداً، وقد أتينا من مختلف مناطق السعودية.. من الرياض والطائف وأنا من القريات، والتقينا في رحلة بحرية على شواطئ نيوم.

وقال منصور إن المفاجأة جعلتهم مندهشين وهم يلتقون ولي العهد لدقائق.

ولم تكن المرة الأولى التي يلتقي فيها ولي العهد شباباً في رحلاتهم، فقد سبق أن التقى مجموعة من الشباب وهم في رحلة برية في العلا أثناء جولته هناك، وقد انتشرت الصور التي تم التقاطها من قبل الشباب الذين التقوا الأمير محمد بن سلمان بالصدفة في جبال شرعان.