120 مطوفة في خدمة الحجاج.. هذه مهماتهن التسع

استعدت 120 سيدة للقيام بمهام "المطوفة" لحجاج الدول العربية لحج هذا العام، إضافة إلى العديد من المهام التي اعتمدها القسم النسائي بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، للعمل على مدار أيام الحج والحاصلة على شهادة "الإيزو" للمرة الثانية.

وبحسب ما أوضحته المشرفة على القسم النسائي لينا خشيم لـ"العربية.نت" فإن للمطوفة تسع مهام رئيسية، تتركز طيلة العام على التواصل لتحديث بيانات المؤهلات والكوادر التعليمية، وتحديث المعلومات وأرقام الجوالات والحسابات، واستقبال طلبات السلف والإعانات، وتسليم الشيكات، كما تتولى موظفات خدمة العملاء الرد على استفسارات العملاء، وتحويلها للجهة المختصة، وتسجيلها إلكترونياً ورفع المشكلة.

وأشارت لينا إلى أنه "تم العمل على تنسيق دورة تدريبية لرخصة السياحة والإرشاد، وترشيح عدد كبير من المطوفين والمطوفات لنيل رخصة مرشد سياحي، كما تم تدريب طالبات جامعه أم القرى، وجامعة لوريت، والكلية التقنية، وتعريف المراجعات من جميع المؤسسات، وذلك لمطابقة الإسكان لموسم الحج".

وأضافت: "يسير العمل وفقاً لأربع لجان رئيسية، وستعمل المطوفة بمكاتب الخدمة الميدانية بصورة مغايرة عن الأعوام الماضية، من خلال المهام الموكلة لهن عبر لجان أخرى مثل: الاستقصاء، ومركز الاتصالات، والمستشفيات، والمتابعة الميدانية لمؤشرات الأداء".