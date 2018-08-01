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أضخم هاكاثون شرق أوسطي يبتكر حلولاً تسهل تجربة الحجاج

المصدر: العربية.نت
رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود القحطاني، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، وستيف وزنياك الشريك المؤسس لأبل، وجيمي ويلز مؤسس موقع ويكيبيديا في حفل افتتاح هاكاثون الحج
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انطلقت في محافظة جدة، الثلاثاء، أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى " #هاكاثون_الحج".

ويأتي تنظيم هذا الحدث الضخم الذي يستمر ثلاثة أيام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وبمشاركة آلاف المطورين من الجنسين من 51 دولة في العالم، ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابّة، التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج.

كما يأتي تنظيم هذا الحدث المهم في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ ما يصبّ في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وقدم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم غير المحدود الذي يقدمانه للشباب واهتمامهما البالغ بدعم المبدعين ونقل المعرفة، مضيفاً أن استضافة المملكة لأكبر هاكاثون في تاريخ المنطقة من خلال مسابقة "هاكاثون الحج"، يهدف إلى ابتكار حلول تقنية تسهم في إثراء وتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام، وأن المملكة أصبحت إحدى الدول الرئيسية الداعمة بكل قوة للتقنيات الحديثة بكافة أنواعها سعياً في الوصول لأن تكون بوابة التقنية في المنطقة، باعتبار أن لها دورًا أساسيًا في كل جانب من جوانب رؤية 2030 وعرابها ولي العهد بدعم وإشراف خادم الحرمين الشريفين.

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وأشار القحطاني إلى الدور الذي تلعبه التقنية في التنمية وتحقيق أهداف ما خطط لها، وأن النتائج المرجوة من "# هاكاثون_الحج " تنعكس إيجاباً في تحسين وتطوير الخدمات المتميزة المقدمة إلى حجاج بيت الله.

وقالت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني نوف الراكان في كلمة خلال حفل الافتتاح: إن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تنتقل لعهد جديد ليس لطموحه حدود بل طموحًا يعانق عنان السماء نفتح فيه الأبواب ونجمع فيه العقول لتبدع وتنشر علماً ينتفع به ليخدم أعظم أركان الإسلام منطلقاً من رؤية طموحة رؤية المملكة 2030.

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#هاكاثون الحج, #هاكاثون

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