شاهد.. أشعل النار بسيارة امرأة سعودية واحترق بنيرانها

أكدت إمارة المنطقة الشرقية عن نتائج الضبط الجنائي لجريمة الشاب الذي تعمد إشعال النار بسيارة متوقفة، مما نتج عنه احتراقها، وتم تحديد هوية الجاني، وهو مواطن عشريني، وتبين أنه منوم بأحد المستشفيات جراء إصابته ببعض الحروق أثناء تنفيذ جريمته.

من جهتها كشفت "مواطنة الدمام"، صاحبة السيارة التي تم حرقها، أن: "حادثة إحراق سيارتها وقعت بجوار منزلي بحي الخالدية الشمالية بالدمام، في الخامسة فجراً، بحسب رصد الكاميرات الخاصة، والسيارة تعود ملكيتها لي، وهي بقيادة سائقي الخاص، وتم حرقها السبت الماضي".

وأضافت: "تعرفت على الشاب وسيارته الذي قام بإحراق سيارتي من خلال الكاميرا، وقمت بإبلاغ الجهات الأمنية عن بيانات ومعلومات الشاب بالإضافة إلى مقر سكنه".