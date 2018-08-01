شاهد.. ماذا قالت نوف الراكان في "هاكاثون الحج"

"إن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، تنتقل لعهد جديد ليس لطموحه حدود، بل طموح يعانق عنان السماء، نفتح فيه الأبواب ونجمع فيه العقول، لتبدع وتنشر علماً ينتفع به ليخدم أعظم أركان الإسلام منطلقاً من رؤية طموحة رؤية المملكة 2030".

هذا ما قالته الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، نوف الراكان، في كلمتها خلال حفل لأضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى "هاكاثون الحج".

وأضافت: "إن رؤية المملكة جعلت من خدمة الحرمين الشريفين أصلاً ثابتاً، وفصلاً يتجدد ليسمح لعالم التقنية أن يكون جزءا أصيلاً من التجديد".

ووجهت الراكان رسالة إلى التقنيين بأنهم شركاء في الطموح وجزء من التجربة.

ووصلت شكرها باسم المختصين والمهتمين بالتقنية إلى "من يقف دائماً خلف نجاحاتنا، بتوجيهه ودعمه اللامحدود، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني".