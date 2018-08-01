مؤسس ويكيبيديا من "هاكاثون الحج": الفشل طريق النجاح

قال رجل الأعمال ومؤسس #ويكيبيديا، جيمي ويلز، في حفل افتتاح #هاكاثون_الحج، من النقاط المهمة عندما نفكر في ثقافة الإبداع هي ثقافة النجاح، وبالتالي أن نكون في السيلكون فالي، فإن واحدة من أهم النقاط التي يجب علينا إدراكها أنه "لا مشكلة في الفشل".

وأضاف ويلز في حديثه: "بالنسبة لي كأحد رواد الأعمال، أشعر بأنني إذا لم أحاول البدء بشيء فيه تحدٍّ أو احتمال فشل فربما لم أبدأ من الأساس، وهذا شيء مهم".

وأكد أن من الدروس المهمة في الحياة هي أن الفشل إحدى طرق النجاح.

وكانت أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط قد انطلقت في محافظة جدة، الثلاثاء، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى #هاكاثون_الحج.

موضوع يهمك انطلقت في محافظة جدة، الثلاثاء، أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة... أضخم هاكاثون شرق أوسطي يبتكر حلولاً تسهل تجربة الحجاج السعودية

ويأتي تنظيم هذا الحدث الضخم الذي يستمر ثلاثة أيام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وبمشاركة آلاف المطورين من الجنسين من 51 دولة في العالم، ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج.

كما يأتي تنظيم هذا الحدث المهم في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية، ما يصبّ في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.