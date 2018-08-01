ماذا قال المغامسي للمشاركين في "هاكاثون الحج"؟

شد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، من أزر المشاركين في "هاكاثون جدة" الذين يتأهبون لخوض غمار المنافسات في لقاء احتضنه مقر الفعاليات في مدينة جدة.

وأكد المغامسي أن الناس باتت تتفق على أن هذا الزمن هو زمن التقنية وزمن البرمجة والمعلومات والتطوير، وقال مخاطباً المشاركين: "جيء بكم حتى تقدم أفضل الخدمات وأجلّ العطايا لحجاج بيت الله الحرام، وهذا الأمر يفخر به المسلم".

وبين المغامسي أن رب فكرة واحدة قد تنجح وتساهم في جعل الدولة تزيد عدد الحجاج إلى الضعف أو 3 أضعاف، أو تقدم مزيدا من الخدمة لضيوف الرحمن، فيكون أجرها عظيما، على حد وصفه.

ولفت في سياق حديثه إلى أن عبادة الحج يوجد بها من تعب الأبدان ما لا يوجد في سواها من العبادات.

وقال إن هذه العقول التي تجتمع اليوم زكّيت وعرفت لغة العصر، وقدمت من مختلف دول العالم حتى تعين الحجاج وتخدمهم، مبيناً أن لكل زمان لغته العصرية، وأن المتنافسين لا يتنافسون من أجل مجد شخصي أو إنجاز فردي بل لخدمة الملايين.

وتمنى أن تقر عيون المسلمين جميعاً بثمرات "هاكاثون جدة" وما يقدمه من رؤى وأفكار وبرامج.

كما أشاد المغامسي بجهود الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في إقامة هذا الملتقى بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذين وفروا لضيوف الرحمن كل ما ييسر عليهم أداء مناسكهم.