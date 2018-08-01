هذا ما قاله الشريك المؤسس لـ"آبل" في هاكاثون الحج

تحدث الشريك المؤسس لشركة "آبل" العالمية، في الجلسة الافتتاحية في #هاكثون_الحج عن السر في نجاح أي مشروع، قائلاً إنه من أجل إنجاح المشاريع الخاصة يجب العمل بجد وتفانٍ، كما يجب أن تحب ما تعمله في حياتك وقال "كل مشروع عملت عليه في حياتي أحبه وأتذكره".

وقال إن الرغبة والمشاعر والمحفزات هي سبب لصناعة منتج يساعد على تغيير حياة البشرية ويوفر لهم حياة أفضل وأسهل ويوفر لهم الاستقلالية ليكونوا رؤساء أنفسهم.

مقتطفات من حديث @stevewoz الشريك المؤسس لـ Apple في الجلسة الافتتاحية لـ #هاكاثون_الحج pic.twitter.com/4FqZwm0LL3 — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) July 31, 2018

وسرد ستيف وزنياك قصة لرجل طلب منه شخصياً العمل على نسخة من جهاز "آبل 2" باللغة العربية.. فكانت بالنسبة لستيف مشروعا جديدا وعظيما وتم إطلاق النسخة وأطلق عليها "إير آبل" وحقق مبيعات هائلة في السعودية.

يذكر أنه انطلقت في محافظة جدة، أمس الثلاثاء، أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى " #هاكاثون_الحج".

ويأتي تنظيم هذا الحدث الضخم الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة آلاف المطورين من الجنسين من 51 دولة في العالم، ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابّة، التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج.

موضوع يهمك انطلقت في محافظة جدة، الثلاثاء، أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق الأوسط، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة... أضخم هاكاثون شرق أوسطي يبتكر حلولاً تسهل تجربة الحجاج السعودية

كما يأتي تنظيم هذا الحدث المهم في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ ما يصبّ في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.