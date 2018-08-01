هذه الوجبة التي تذوقها الأمير محمد بن سلمان في نيوم

قام الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي بتذوق جزء من خبز شعبي تشتهر به المنطقة الشمالية، خلال لقائه مجموعة من الشباب أثناء جولته البرية العابرة بـ "شرما" قلب نيوم الجديدة، ولقي مقطع #الفيديو الذي يجمع الأمير والشباب انتشارا واسعا في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولبى الأمير محمد طلب الشباب بتذوق خبز "الجمري" الذي يقدم معه الحليب والسمن والتمر للضيوف، ويعتبر بذلك وجبة متكاملة وغنية بكافة العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

موضوع يهمك في شرما قلب #نيوم الجديدة، التقى ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، مجموعة من الشباب الذين يقضون رحلة برية بمتنزه... ماذا قال شاب ظهر بفيديو محمد بن سلمان في نيوم؟ السعودية

وأوضح خبير الأكلات الشعبية الشمالية "دبيان الشمري" أن هذه الأكلة المشهورة في رحلات البراري تحتوي على دقيق القمح، والماء، والملح، ويستغرق إعداد الجمري ساعة واحدة، حيث يأخذ العجين نصف ساعة، ونصف ساعة أخرى لوضعه على الجمر حتى ينضج.

وأضاف الشمري، أنه يستخدم رمل الطعوس النظيف في غمر عجينة خبز الجمري، ووضع جمر النار فوق العجينة، ويتحمل الخبز الحر ولا يعفُن بسهولة، خصوصاً إذا كان موضوعا في مكان جيد التهوية.

يذكر بأن أهل البادية في شمال #السعودية اعتادوا أكل خبز "الجمري" نظير فوائده الصحية والإحساس بالشبع لفترات طويلة عند أكله، وكانوا يحرصون على تناول الجمري مع مطلع الفجر حتى يشعرهم بالشبع طوال اليوم، في ظل ندرة الأكل وشح الطعام بين الناس في ذلك الوقت.