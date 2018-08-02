الأردن: ضبط مفتعل حادث الدهس أمام سيارة سعودية

تمكّن الأمن الأردني، الخميس، من إلقاء القبض على شخص افتعل حادثة دهس في الأردن، حيث ألقى بنفسه على مركبة تحمل لوحة سعودية.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردني على لسان متحدثها لعدد من وسائل الإعلام، أن العاملين في شعبة الأمن الوقائي بإقليم الشمال في الأردن، تمكنوا من إلقاء القبض على الشخص الذي افتعل حادث الدهس، وألقى بنفسه على مركبة تحمل لوحة أرقام دولة عربية، وظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبوشر التحقيق معه.

وفي وقت سابق من الحادثة، أعلن الأمن الأردني التحقيق في مقطع فيديو متداول للحادثة، للتأكد من ملابساته وظروفه، ونفى حينها الناطق الإعلامي أن يكون افتعال حوادث الدهس يقتصر على المركبات التي تحمل لوحات أرقام دول عربية فقط، مؤكداً أنها تسجّل بين الحين والآخر حوادث مماثلة مع مركبات أردنية، ويقوم بها أشخاص من ذوي الأسبقيات، بهدف أخذ مبلغ مالي من سائق المركبة، من أجل عدم متابعة الإجراءات القانونية.