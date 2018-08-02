شاهد.. قطار الرياض - الخرج يعود للحياة

انطلقت أول رحلة تجريبية لقطار ركاب "الخرج ـ الرياض" بعد توقف دام 17 عاماً، ووثق عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي أول رحلة للقطار، عارضين التطورات التي شهدها القطار الذي يُعد من الطراز الاقتصادي.

وأظهر الفيديو، القطار المكون من 5 عربات سعة كل منها 80 مقعداً، وتم تزويدها بشاشات الترفيهية والتثقيفية، وكهرباء للطوارئ، إلى جانب عربة للطعام بداخلها وبوفيه للوجبات السريعة.

وكان على متن أول رحلة، مدير محطة الخطوط الحديدية بالرياض محمد بن صالح القحطاني ، وبعض المسؤولين في المؤسسة، في جولته التفقدية التي قام بها اليوم لرصد خط سير القطار، وكان في استقبالهم في محطة الخرج مديرها خالد الحميدي.

ومن المقرر أن تسير المؤسسة 4 رحلات أسبوعية لمدة شهر تجريبيًّا؛ لرصد الملاحظات والعقبات قبل يتم تشغيل الخط رسميًّا.

وستقتصر رحلات القطار على شريحة طالبات الجامعات والتعليم العالي، لنقلهم من الخرج للرياض والعكس كمرحلة أولى، ثم ينتقل بمراحل متقدمة للمنطقة لشرقية مروراً بمحافظة بقيق والأحساء و الدمام.

ولعل أكبر العقبات التي تواجه قطار الخرج - الرياض، كثرة التقاطعات التي تجبر القطار على إبطاء سرعته إلى ٦٠ كم/ساعة، بالإضافة إلى عدم وجود مركز إسعاف أو دفاع مدني أو قسم شرطة بالقرب من المحطة لخدمة ركاب القطار وأهالي حي القطار، وبُعد المحطة من وسط المدينة، وعدم وجود طريق مباشر لها.