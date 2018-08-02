سعوديات يرفعن راية التحدي في هاكاثون الحج لهذه الأسباب

تشهد فعالية #هاكاثون_الحج التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مركز المعارض والفعاليات في مدينة جدة على مدى 3 أيام (1 _3) أغسطس/آب حضوراً ملفتاً للسعوديات اللاتي وصلن إلى مقر الحدث وهن يتسلحن بالعلم والمعرفة وساعات طويلة من الدراسة والتدريب، حيث أثبتن قدراتهن بجدارة في الابتكار والتحليل والتصميم وإيجاد الحلول في العالم الرقمي ولا حديث لديهن يفوق متعة النقاش في الذكاء الاصطناعي ومستقبل إنترنت الأشياء.

وفي الوقت الذي جمعت فيه فعالية "هاكاثون الحج" المبرمجين والمطورين من 51 دولة في العالم في أكبر تجمع للمبتكرين تشهده المنطقة، كان واضحاً الحماس على الشابات السعوديات اللواتي توزعن في عدد من الفرق وفقاً لنظام المسابقة، و بدأن العمل بتفانٍ ومثابرة وهن يضعن الهدف الأسمى من المشاركة نصب أعينهن في توظيف التقنية لجعل فريضة الحج أكثر يسراً ومرونة على ضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق تحدثت لـ"العربية.نت" غدير العتيبي المتخصصة في تطوير البرمجيات وقالت: "اليوم أنا فخورة بالمشاركة في هذا الهاكاثون مع عدد ضخم من المطورين من كافة أنحاء العالم وفخورة بوجود هذا الحدث المهم في بلدي".

وأضافت: "صحيح أن المنافسة صعبة، ولكن الهدف الذي نسعى له جميعاً هو هدف سام في تصميم وتطوير تطبيق تقني يخدم حجاج بيت الله".

وأوضحت العتيبي أن فريقها يضم 5 أفراد وتم تقسيم المهام بينهم كل واحد وفقاً لدراسته وتخصصه والخبرة التي يمتلكها.

وعن قدرة فريقها على الفوز علقت: "إن شاء الله الطموح موجود، وفكرتنا مبتكرة وسوف تحسن وتسهل بشكل كبير العناية الطبية بالحجاج".

وأشارت غدير العتيبي إلى أنه في حالة عدم الفوز لن تكون حزينة بل ستقول للفريق الفائز: "ألف مبروك لقد كسبتم في أكبر تحدٍ تقني وبانتظار التطبيق الفعلي لبرنامجكم في الحج".

وفي السياق ذاته اعتبرت فوزية المطيري (علوم حاسب) أنه ينتابها شعور جميل وهي ترى الدعم الرسمي من المملكة لإيجاد ما يسهل على الحجاج أداء مناسكهم، وقالت: "دولتنا تريد التطور والتقدم في التقنية وهذه فرصتنا للمشاركة في صناعة الإنجاز".

وأوضحت فوزية أن فريقها الذي ينافس للفوز يضم 5 بنات يوزعن فيما بينهن مهام العمل ما بين البرمجة والتصميم.

وتوقعت الفوز واصفة مشروعها هي وزميلاتها بأنه يحوي "أفكاراً جبارة"، وقالت: "أفكارنا ستساعد في حل المشاكل الكبيرة" واستدركت: "لكن إذا لم نفز يكفي أننا اكتسبنا مهارات وحضرنا أكبر فعالية تقنية، واستفدنا منها".

ووجهت رسالة استباقية للفائزين بأن يستمروا في تحقيق أحلامهم وصنع المنجزات في ظل رؤية 2030.

وتتألف الفرق في #هاكاثون_الحج من 3 إلى 5 أشخاص سواء كانوا من جنسية واحدة أو من مختلف الدول وعادة يتميز كل فريق بالثراء النوعي والخبرات في عدد من المجالات مثل البرمجة والتطوير والتصميم لإيجاد حلول تقنية تساعد في تحسين الخدمات، و90 مرشداً ومرشدة من 20 دولة يقدمون نصائحهم وخبراتهم للمتسابقين.