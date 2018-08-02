يابانيون في هاكاثون الحج: سنرتدي الثوب السعودي في الفوز

أكد أعضاء الفريق الياباني المشارك في #هاكاثون_الحج لـ"العربية.نت" أنهم يعيشون أجواء جميلة في السعودية، سواء حالفهم التوفيق بالفوز أو لم يحالفهم، كونهم فازوا بخوض تجربة جديدة، على حد وصفهم.

وذكر أعضاء الفريق المكون من 4 أشخاص، ويعملون في قطاعات التصميم والتسويق والبرمجة وقدموا من طوكيو أنهم سيحملون ذكريات جميلة عند عودتهم إلى بلادهم، وسيحكون للناس هناك أن الشعب السعودي طيب جداً واستطاعوا خلال فترة قصيرة تكوين صداقات مع مبرمجين من مختلف الدول، وأنهم شعروا بالسعادة منذ اللحظات الأولى التي حزموا فيها حقائبهم للتوجه إلى مدينة جدة.

وأشاروا إلى أن هذه التجربة عرفوا من خلالها تفاصيل كثيرة عن الحج لم تكن واضحة لديهم مسبقاً، وكذلك اطلعوا عن قرب على الجهود المبذولة من السعودية لتذليل الصعوبات على الحجاج.

كما أوضحوا أنهم يعيشون تحدياً صعباً للفوز بالمراكز المتقدمة في المسابقة، والأمر ليس بالسهولة المتوقعة، ولكنهم يطمحون للفوز وفي حال الفوز سيرتدون الثوب السعودي في منصة التتويج.

وعبر اليابانيون الذين يرتدون الثياب السعودية عن أنهم سيحملونها معهم عند السفر، وهي مريحة ومرتبة على حد وصفهم، وسيرتدونها في المناسبات المختلفة، لاسيما التراثية كما سألوا الناس هنا عن طبيعة الأكل السعودي وطريقة طهيه.

يُشار إلى أن عدد المشاركين اليابانيين يقارب 30 مشاركاً، يتوزعون على عدد من الفرق المنافسة لنيل أحد المراكز الثلاثة الأولى، حيث تبلغ جوائزها مليوني ريال.