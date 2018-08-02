هاكاثون الحج يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر مشاركين بالعالم

تسلم رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني، درعاً تذكارياً من ممثل موسوعة غينيس العالمية المحكم أحمد جبر، بمناسبة كسر هاكاثون الحج للرقم القياسي كأكبر هاكاثون في العالم حيث سجل 2950 مشاركاً ومشاركة، كاسراً الرقم القياسي السابق والبالغ 2577 مشاركاً كان مسجلاً باسم الهند منذ عام 2012.

ورفع سعود بن عبدالله القحطاني، شكره وتقديره، نيابة عن المشاركين والمنظمين في هاكاثون الحج، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم الكبير الذي يحصل عليه الشباب السعودي في المجالات كافة، وهو ما كان السبب الرئيسي في هذا الإنجاز.

وقال: "إن دخول المملكة لهذه الموسوعة من بوابة هاكاثون الحج يؤكد طموح الشباب السعودي في أن تكون بلادهم بوابة التقنية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 باعتبارها رؤية طموحة تأخذ بالمملكة إلى قفزة نوعية في كافة أوجه الحياة".

ويتوج دخول المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية النجاح الكبير للنسخة الأولى من "هاكاثون الحج"، التي استقطبت مطوّرين من الجنسين من مختلف الدول شاملةً المملكة ودول الخليج والعالم، وقامت شركة Google بدعم الفعالية وأقامت العديد من الورش التدريبية للمشاركين.

يُذكر أن "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" خصَّص جوائز لهذا الحدث وتمويلاً لمشاريع المشاركين تصل قيمتها إلى مليونَي ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع، حيث قُسِّمت الجائزة إلى ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميُّز.

وتشمل المنافسة في "هاكاثون الحج" القطاعات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

أضخم مسابقة في العالم

يذكر أنه انطلقت في محافظة جدة الثلاثاء أضخم مسابقة هاكاثون في العالم، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت مسمى "هاكاثون الحج".

ويأتي تنظيم هذا الحدث الضخم الذي يستمر ثلاثة أيام، وبمشاركة آلاف المطورين من الجنسين من 51 دولة في العالم، ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابّة، التي تبرز ضمنها مشاركة المبرمجين في استكشاف وتطوير تقنيات مواسم الحج.

وقال سعود القحطاني إن استضافة المملكة لأكبر هاكاثون في تاريخ المنطقة من خلال مسابقة "هاكاثون الحج"، يهدف إلى ابتكار حلول تقنية تسهم في إثراء وتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام، وإن المملكة أصبحت إحدى الدول الرئيسية الداعمة بكل قوة للتقنيات الحديثة بكافة أنواعها سعياً في الوصول لأن تكون بوابة التقنية في المنطقة، باعتبار أن لها دورًا أساسيًا في كل جانب من جوانب رؤية 2030 وعرابها سمو ولي العهد الأمين بدعم وإشراف خادم الحرمين الشريفين.