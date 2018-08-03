أصغر مشارك في هاكاثون الحج: هكذا تعلمت البرمجة

أكد يزيد الخلف، أصغر متسابق في #هاكاثون_الحج، لـ"العربية.نت" أنه سعيد بالمشاركة في التحدي الذي جمع مبرمجين ومطورين من مختلف دول العالم.

وأوضح يزيد أنه تعلم البرمجة من المواقع الإلكترونية وبرامج اليوتيوب المتخصصة في التقنية.

موضوع يهمك تشهد فعالية #هاكاثون_الحج التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مركز المعارض والفعاليات في... سعوديات يرفعن راية التحدي في هاكاثون الحج لهذه الأسباب السعودية

وقال يزيد الذي يبلغ من العمر 14 عاماً وينتقل هذا العام من الصف الثاني إلى الثالث المتوسط في إحدى المدارس الأهلية بالرياض، إنه سيحكي لزملائه عن اللحظات الجميلة التي قضاها في الهاكاثون وكيفية توظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف: "المكان هنا ممتع. كان والدي معي في أول يوم قبل أن يغادر إلى الرياض. أنا مستمتع مع فريقنا المكون من 4 أعضاء وأتمنى أن يحالفنا الحظ العام القادم".

وختم قائلاً: "أتمنى في يوم من الأيام أن أكون مبرمجاً عالمياً، ومثل هذه الفعاليات تعزز فيَّ الطموح لإكمال مشواري".