خميس مشيط تكتسي بالبياض وأحياء تغرق بالأمطار

اكتست شوارع "خميس مشيط" بمنطقة عسير باللون الأبيض، اليوم الجمعة، عقب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد، واحتُجز على إثر الأمطار عدد من سكان الأحياء داخل منازلهم، في الوقت الذي استنفرت فيه جهود الجهات الرسمية لتوخي الحذر والسلامة، وإنقاذ بعض السكان في حي الرصاص الذي غرقت شوارعه بسبب تجمع مياه الأمطار المغطاة بالبرد، حيث تعدى منسوب المياه مستوى السيارات داخل الحي.



وكان نظام #الرصد_الآلي_للإنذار_المبكر قد أصدر تنبيهاً عاجلاً إلى سكان منطقة #عسير، محذراً من استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتوقع أن تمتد هذه الحالة حتى منتصف الليل تقريبًا.



كما حذر الإنذار المبكر من هطول #أمطار_رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، وقد تؤدي إلى جريان #السيول حتى العاشرة من هذه الليلة على كل من خميس مشيط، وسراة عبيدة، والحرجة، وظهران الجنوب، والربوعة، وتثليث، وطريب، والأجزاء المجاورة.