فريق "ترجمان" النسائي يفوز بهاكاثون الحج

تم مساء اليوم الجمعة الإعلان عن نتائج #هاكاثون_الحج في جدة، وقد أتى في المرتبة الأولى فريق "ترجمان" النسائي الذي طوّر تطبيق يترجم اللوحات الإرشادية.

وقد نال الفريق الذي حل في المركز الأول جائزة قدرها مليون ريال سعودي، بينما نال الفريق الذي أتى في المرتبة الثانية على 500 ألف ريال.

وتطبيق "ترجمان" تطبيق متخصص للحجاج والمعتمرين يترجم لهم اللوحات الإرشادية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى اللغات المختلفة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت عبر مسح الباركود QR.

أما الفريق الذي حل في المرتبة الثانية فكان قد طوّر تطبيق "محفظة الحاج".

موضوع يهمك تشهد فعالية #هاكاثون_الحج التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مركز المعارض والفعاليات في... سعوديات يرفعن راية التحدي في هاكاثون الحج لهذه الأسباب السعودية

وكانت فعالية #هاكاثون_الحج التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مركز المعارض والفعاليات في مدينة جدة على مدى 3 أيام (من 1 إلى 3 أغسطس/آب) قد سجّلت حضوراً لافتاً للسعوديات، بالإضافة للمبرمجين من أنحاء العالم. وتتألف الفرق في هاكاثون الحج من 3 إلى 5 أشخاص سواء كانوا من جنسية واحدة أو من مختلف الدول.