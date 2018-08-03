"الحنان والإصرار".. صور للمرأة السعودية بهاكاثون الحج

لم يعق السهر لساعات طويلة، وسط التركيز في البحث والتصميم والبرمجة، أمهات وضعن المنافسة في #هاكاثون_الحج تحدياً كبيراً. مشاهد جسدتها الأمومة الحانية بين مقاعد تملؤها أجهزة التقنية، وكابلات المعلومات الهائلة، حيث يجاور بعض الأمهات طفل رضيع، وجد حضن أمه وسط آلاف المشاركين في الفعالية، لتتقاسم يداها في المضي قدماً نحو تحقيق الحلم، فاليد الأولى تبرمج وتعمل بين أزرار لوحة المفاتيح في الحاسوب، والأخرى تضم رضيعها على صدرها وتناوله احتياجاته.

وأشاد المتابعون لهاكاثون الحج على مستوى العالم بإبداع #المرأة السعودية وقوة الإصرار والتحدي، وقدرتها على العطاء والإنتاج والمنافسة، متجاوزة كل الصعاب والعوائق لتواكب العالم، وتنهض بعقلها لتقديم خدمة جليلة لوطنها.

إلى ذلك يشهد هاكاثون الحج مساء اليوم الجمعة، تتويج وإعلان الفائز الأول بمليون ريال في أكبر #هاكاثون بالعالم، فيما أعلن يوم أمس وسط ترقب كبير وحماس واسع نهاية مرحلة البرمجة والاستعداد لجولة التحكيم الأولى.

في الوقت نفسه، أعلنت اللجنة المنظمة لهاكاثون #الحج، إهداء عمرة لكل المتسابقين شاملة كل التكاليف، وهو ما اعتبره المتسابقون فرحة لا توصف وهدية قيمة.