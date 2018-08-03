16 سعودية في هاكاثون الحج بخبرات عالمية وأكاديمية

يشهد #هاكاثون_الحج، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمشاركة 2950 متسابقاً من مختلف دول العالم، حضوراً كبيراً للكفاءات السعودية في عدد من اللجان، التي لم تأل جهداً في إبراز الحدث العالمي، الذي توج بجائزة غينيس للأرقام القياسية.

كما تظهر لمسات الشابات السعوديات في لجان التحكيم والنصح والإرشاد للمتسابقين، حيث حصلت "العربية.نت" على إحصائيات من اللجان الرسمية كشفت أن هناك 16 سعودية من بين 130 مستشاراً وناصحاً و72 محكماً يحملن شهادات عليا وخبرات في التخصصات ذات العلاقة بـ #هاكاثون_الحج ويقدمن الخدمة لـ717 فريقاً تضم 2950 متسابقاً.

وأثناء جولة داخل مقر مركز جدة للمنتديات والفعاليات، التقت "العربية.نت" الدكتورة فاطمة العقيل، أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود ومؤسسة مجموعة سياج أمن المعلومات، التي كانت تجيب عن استفسارات بعض المتسابقين بروح عالية تخفف من حدة التوتر لديهم وتعطي المشارك الثقة في نفسه وقدراته، حيث قالت: "أعمل كناصحة ومحكّمة في #هاكاثون_جدة وهنا الأجواء كبيرة والتنظيم رائع. الكل يعمل لصناعة المنجز الذي سينعكس على تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام".

وتابعت العقيل: "ينقسم عمل المرشدين إلى 3 أقسام، حيث يوجد إرشاد خاص بالحج وإرشاد في إدارة الأعمال وأيضاً إرشاد ونصح تقني للمشاركين وهو ما أقوم به".

كما أفادت العقيل بأن المشاركات التي شاهدتها أثناء جولاتها تهدف إجمالاً إلى مساعدة الحجاج من النواحي الصحية والمالية والإنسانية.

وفي السياق الأكاديمي أوضحت أن مشاركة الطلاب والطالبات في مثل هذه المحافل تمنحهم الثقة وفرصة العمل مع خبرات مختلفة من كافة دول العالم وتوسع مدارك وأفق المشارك، وتجعله ينظر إلى التخصص الذي يدرسه بقيمة أكبر وهو يشعر بأنه سيساهم في جعل أنماط الحياة بسيطة وسهلة وأكثر إيجابية.

إلى ذلك، يسدل الستار تمام الثامنة مساء الجمعة على أكبر هاكاثون تشهده المنطقة بإعلان النتائج النهائية بعد مجموعة من جولات التحكيم، بحيث تبدأ الجولة الأولى صباحاً بداية من الساعة الثامنة صباحة وحتى الـ12 ظهراً، ثم تبدأ جولة التحكيم الثانية من الساعة 13.30 وحتى 16.00، ثم يتم الانتقال إلى التحكيم النهائي والذي يستغرق ما بين الساعة 17.00 وحتى الساعة 18.30.كما سيكون الإعلان النهائي للفرق الفائزة والختام بتتويج أبطال #هاكاثون_الحج من الساعة 18.30 وحتى 20.00.