التفاصيل الكاملة عن هلال العيد.. فلكي يشرح طريقة الرؤية

أتم مرصد "جامعة المجمعة" الفلكي بحوطة سدير، تجهيز جميع الوسائل الفنية المساعدة في رصد هلال شهر ذي الحجة يوم السبت الموافق 11 أغسطس، عبر تجهيز عدد من التلسكوبات الفلكية الإلكترونية والمتخصصة، إلى جانب عدد من المناظير الصغيرة، باعتبارها أدوات مساعدة للوصول إلى رؤية الهلال.

وبحسب ما ذكره مدير المرصد الفلكي بحوطة سدير عبدالله الخضيري في حديثه إلى "العربية.نت"، فإن "يوم السبت 29 من ذي القعدة بحسب تقويم أم القرى، والموافق 11 أغسطس، ستكون الأجواء مناسبة لترائي هلال شهر ذي الحجة، بسبب درجات الحرارة المتوقعة أثناء الرصد والتي ستكون 34 درجة، وستكون الرياح شمالية شرقية بسرعة 13 كلم في الساعة، وغير مثيرة للأتربة، والطقس صحواً بوجه عام ما عدا بعض العوالق الخفيفة القريبة من الأفق الغربي".

وبيّن الخضيري أن "مرصد جامعة المجمعة الفلكي اعتاد الاستعداد المبكر لرصد أهلة جميع الأشهر القمرية، وهلال شهر ذي الحجة يعتبر من الأشهر الهامة، حيث إن المعتبر في دخول شهر ذي الحجة وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى هو رؤية الهلال في المملكة، والذي عادة تعلن المحكمة العليا عنه، وتدعو عموم المسلمين لتحري رؤية الهلال في السعودية".

وكشف الخضيري أنه من خلال المتابعات لشروق وغروب الشمس والقمر، نجد أن الشمس ستشرق الساعة 5:30 من زاوية ثلاث وسبعين شمال الشرق، وأن القمر سيشرق من زاوية اثنتين وسبعين شمال شرق 5:12 دقيقة، وسيحدث الاقتران المركزي الساعة الثانية عشرة وثماني وخمسين دقيقة ظهر يوم الرصد الموافق 11 أغسطس 2018، بعد نهاية كسوف الشمس غير المشاهد في العالم العربي والإسلامي، وستغرب الشمس مساء ذلك اليوم الساعة السادسة وست وثلاثين دقيقة على درجة 287، بينما سيغرب الهلال الساعة السادسة وثماني وأربعين دقيقة على درجة 286.5 ، أي أنه سيمكث 12 دقيقة بعد غروب الشمس، ويكون في الجزء الجنوبي من الشمس، وهذه هي المعطيات العلمية".

وشدد الخضيري على أن دخول الشهر يتوقف على رؤية الهلال من عدمها، والذي يتم الرفع فيها للمحكمة العليا، وهي الجهة الرسمية التي تعلن دخول الشهر من عدمه.