شتمت ابنة عمتها في "واتساب" والقاضي يسجنها 10 أيام

عاقبت المحكمة العامة بجدة سيدة قامت بشتم ابنة عمها عبر تطبيق #واتساب، بسبب خلافات عائلية بينهما بالسجن 10 أيام، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم تعرُّض أي منهما للأخرى بالسوء قولاً أو فعلاً أو عملاً.

وفي تفاصيل القضية، قامت سيدة بشتم ابنة عمها عبر تطبيق التواصل "واتساب"، وأرسلت لها رسائل عدة هاجمتها فيها وهددتها في إحداها بعبارة "سأنشر غسيلك"، و"تعلمي الوفاء من الكلاب".

في حين تقدمت ابنة عمها بشكوى ضدها، تضمنت صورا للرسائل التي وصلتها، ومنحت #المحكمة طرفي الدعوى فرصاً عدة للصلح، فتعذر ذلك، وتمسكت صاحبة الشكوى بحقها في مجازاة ابنة عمها، في حين ردت الأخيرة أنها تلقت #رسائل_بذيئة منها، معتبرة ما أرسلته ردّاً عليها بسبب خلافات ومشكلات عائلية.. بحسب "عكاظ".