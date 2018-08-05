أصغر غواص سعودي "يتنفس رقماً قياسياً" تحت الماء

خطف الطفل السعودي بتال عبدالرحمن الأحمري لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر مساء الجمعة، ودخل موسوعة "المنجزين العرب" للأرقام القياسية.

والد بتال الذي يعمل في الشؤون الرياضية بالقوات البرية بتبوك، قال: "إن بداية ممارسة بتال هواية السباحة، خلال مرافقتي، وكان يصر على السباحة وتجربة الغوص وهو في عمر 3 سنوات، وقد استشعر مدربو الغوص استيعاب بتال مهام ومهارة الغوص، عقب ذلك بدأ بتدريبات الغوص السطحي، بإشراف من الأكاديميات الرياضية العسكرية، واستطاع أن يحقق الإنجاز عام 2015 بعمر 5 سنوات كأصغر غواص".

وتابع: "وجد بتال اختفاء على مستوى رسمي، واستقبله أمير منطقة تبوك ومدير تعليم تبوك، وتمت رعايته عبر التدريب في الأكاديمية الرياضية والعسكرية والتعليمية بمدارس عثمان بتبوك لجميع مراحله الدراسية، وحصل خلال 5 سنوات على شهادة في الغوص السطحي، وصانع الفقاعات وسباع البحر، وينتظر الرخصة الدولية في عمر 10 سنوات".



من جهته، شكر الطفل بتال "المنجزين العرب"، وما قدموه من تكريم وتسجيل لهذا الإنجاز، وقال: "إنني أهدي إنجازي للوطن وقائده، وولي العهد، الذي يحرص على دعم مثل هذه الإنجازات من خلال رؤية الوطن 2030"، كما قدم شكره وتقديره لوالديه بقوله: "إنهما وقفا بجانبي منذ عمر الخمس سنوات".

وأكد مؤسس موسوعة الإنجازات والأرقام القياسية العربية وليد العربي: "إن هذا التكريم يأتي تقديراً لتلك الإنجازات العربية التي يستوجب حفظها وتوثيقها وتقديمها أمام الجميع".