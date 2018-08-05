اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة باسطنبول

في ظروف غامضة، اختفى الشاب السعودي سالم نافع الحربي – 28 عاماً عن أنظار والدته في مطار اسطنبول بتركيا، وعلى الفور قام ذوو الشاب بإبلاغ الجهات الأمنية والسفارة السعودية بتركيا، ولا يزال البحث عنه مستمراً حتى الآن.

وأفاد أحمد الحربي، شقيق الشاب المختفي لوسائل الإعلام، أن سالم كان برفقة والدته وأخواته وإخوانه في رحلة إلى اسطنبول، وبعد فترة ألحَّ عليهم في الرجوع إلى السعودية، بسبب اعتلالات نفسية يعاني منها سالم فحاولوا إيجاد حجز، ولم يتوافر للعائلة بكاملها.

وتابع سرد القصة: "اضطرت والدتي وشقيقي أحمد للذهاب معه، وتم الحجز للسفر إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وحين قدومهم إلى مطار اسطنبول لإنهاء إجراءات السفر، اختفى سالم في المطار في ظروف غامضة، وكانت والدته معه بالمطار، وفوجئت بعدم وجوده، ما جعلها تتواصل مع أبنائها الموجودين في تركيا، وأبلغتهم باختفاء ابنها سالم وسط تأثرها بفقدانه".

وأبان الحربي، أن الجهات الأمنية سوف تكشف عن تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمطار، لمعرفة تفاصيل اختفاء شقيقه.