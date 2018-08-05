باحث سعودي يرد على سفر الحوالي ويكشف "سر التوقيت"

نشر الباحث الشرعي السعودي الشيخ نايف العساكر بحثاً مفصلاً، تحت عنوان "نتاج الأفكار العوالي في كشف ما لفقه وافتراه الحوالي"، يفند فيه الأفكار التي وردت في كتابٍ منسوب للدكتور سفر الحوالي هو "المسلمون والحضارة الغربية".

وقال العساكر في مداخلة في نشرة الرابعة على قناة العربية إنه نادم على ما قضاه من وقت في تحليل كتاب الحوالي معتبراً أنه جمع رأسي الشر "الجهل والهوى".

موضوع يهمك دعا سفر الحوالي الملقب لدى جمهوره من التيار الصحوي وتلامذته بـ"ابن تيمية عصره" و"العلامة"، الحكومة السعودية إلى فتح... حين دعا سفر الحوالي إلى الحوار مع داعش في مكة! السعودية

وأضاف: لا شك أن الكتاب معد من مراكز القوى الداعمة للإخوان المسلمين المدعومة من قطر وإيران. وأوضح أن "سبب تسريب هذا الكتاب في هذا الوقت هو الضربات التي وجهت للتنظيم في السعودية والإمارات ومصر".

وساق الكتاب اتهامات للدولة السعودية واتهمها بـ"موالاة الكفار" ووصف المتطرفين بـ"المجاهدين"، وفيه ثناء على تنظيمات القاعدة وداعش وبوكو حرام وشرعن تعاون الإرهابيين مع إيران ودعا لاعتبار تركيا ممثلة للعالم الإسلامي، وللحوار مع داعش في مكة.

ورداً على سؤال حول نقاط الاتفاق بين المؤلف والجامعات الإرهابية، قال إن "المؤلف برر التحالف الإيراني مع هذه الجماعات وكون إيران أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، وهو يؤكد ما ذكره أسامة بن لادن في مذكراته من أن إيران أقوى حليف لهذه المنظمات وهذا ليس جديداً".

وأكد أن العلاقة بين سفر الحوالي والجماعات الإرهابية إن اختلفت بالتكتكات فالاستراتيجية واحدة.