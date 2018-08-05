تعرف على خطة النقابة العامة للسيارات في الحج

أعدت النقابة العامة للسيارات في السعودية خطة متكاملة لنقل أكثر من مليون و800 ألف حاج بواسطة 18 ألفاً و400 حافلة مجهزة بكل وسائل السلامة والراحة خلال حج هذا العام.

وأكد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن الدعم الكبير الذي تلقاه القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج من قبل الدولة دافع كبير ومحفز للاستمرار عاماً بعد عام في تطوير أداء وتحسين أدوات العمل الإداري والميداني، لافتاً النظر إلى أن النقابة ستسمر في بذل كل الجهود لتحقيق الهدف المنشود وهو الانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصاديات الحج والعمرة لتحقيق رؤية 2030 ضمن برنامج التحول الوطني.

أسطول متكامل

وأفاد أن الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات ترتكز على أسطول متكامل من حافلات النقل الحديثة والمتطورة التي وفرتها شركات ومؤسسات النقل من خلال 34 شركة ومؤسسة منطوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، حيث سيتم توفير وسائل نقل مناسبة لضيـوف الرحمن من منافذ الوصول إلى وجهاتهـم في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو في رحلة المشاعر المقدسة، مضيفاً أن إدارة التشغيل في النقابة تعني النقل بنظام الرد الواحد أو الردين أو النقل الترددي، إضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية الداعمة لها.

مواقع مراكز الإسناد

وأشار إلى أنه تم تحديد مواقع لمراكز الإسناد داخل مكة المكرمة منها القشلة - شعب عامر المعلا - الحفاير - جبل الكعبة - ونفق السوق الصغير - النزهة - الزاهر - الشهداء المعلا كبري الخريق - شعب عامر العزيزية الشمالية - والجنوبية شارع الملك خالد وعبدالله خياط - مستشفى علوي تونسي - إجياد السد ستر اللحياني - حديقة الحسينية - مخطط البنك - بن داوود الصالحية شارع العزيزية العام إلى بن داوود الششة والحمراء الدائري الثالث - الدائري الرابع الرصيفة - الخالدية - الفيحاء البحيرات - الستين كدي - ريع بخش - حي الهجرة - المصافي - المسفلة - النكاسة وكدي الكعكية - الشوقية - وشارع المنصور والعدل الروضة - الششة - شارع الحج - المعيصم -المعابدة - الخانسة ريع ذاخر - الملاوي - العتيبية وبطحاء قريش امتداد الطريق من محطة نفط العوالي - جسر الملك فيصل ومركز الإيواء ومخطط النسيم مخطط النسيم - امتداد طريق العوالي الهدا.

الخرائط الإلكترونية

وبين أن مشروع إرشاد الحافلات يكتسب أهميته من خلال رحلة المشاعر المقدسة، حيث يتم استخدام تقنية الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحافلات وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير أعمال إرشاد الحافلات وضمان خدمة إرشاد الحافلات بما يحقق راحة الحجاج وتجنب ضياع الحافلات وتأخر وصولها وتمكين مجموعات الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات بعد ربطها بالمرشد والمجموعة وسرعة الإبلاغ عن الأعطال عن طريق المرشد وتحديد موقع الحافلة عن طريق التطبيق أو البرنامج وتمكين مجموعات الخدمة الميدانية من تتبع الحافلات بعد ربطها بالمرشد والمجموعة لافتاً إلى أن آلية إرشاد الحافلات لموسم حج هذا العام يتم من خلال توفير المرشد بواسطة مجموعات الخدمة الميدانية وتشغيل برنامج وتطبيق ضيف من النقابة العامة للسيارات مع استخدام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحافلات.

وأشار الحربي إلى أن النقل بأسلوب الرحلات الترددية يتم من خلالها تحديد فئات الحجاج الذين سوف ينقلون من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وفي داخل مناطـق المشاعر المختلفة، إضافة إلى التعريف برغبات الحجاج المتعلقة بالتروية أو التصعيد، أوالتوقيتات المفضلة للإفاضة والنفرة وهي بيانات تقريبية مبنية على التجارب في مواسم الحج السابقة ويمكن بعد وصول معظم الحجاج إلى مكة المكرمة الحصول على بيانات أكثر دقة متعلقة بهذه الرغبات.