تعيين عبدالعزيز العيسى مشرفاً على مشروع جدة التاريخية

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، قراراً بتعيين عبدالعزيز العيسى مشرفاً على مشروع مدينة جدة التاريخية.

ويمتلك العيسى خبرة متراكمة في التخطيط الاستراتيجي والاستثمار وإدارة المخاطر، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من كلية "مينلو بالو ألتو" في الولايات المتحدة الأميركية.

وسبق للعيسى أن تقلد العديد من المناصب في كبريات المؤسسات المالية في السعودية، فهو رئيس مجلس إدارة شركة "باتك" للاستثمار والأعمال اللوجستية، ورئيس مجلس إدارة بنك UBS Saudi Arabi، وعضو مجلس إدارة مجموعة "صافولا"، وسبق أن تولى منصب المدير العام الإقليمي في المنطقة الوسطى في البنك الفرنسي.