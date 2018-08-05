لجنة الفحص: ثوب الكعبة جاهز لصبيحة 9 ذو الحجة

أكدت لجنة فحص ومعاينة ثوب الكعبة المشرفة جاهزية الثوب الجديد لعام 1439هـ، الذي ستكتسي به الكعبة صبيحة التاسع من ذي الحجة لعام 1439هـ بإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري أن اللجنة باشرت تفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة بجميع مذهباته في ساحة قسم تجميع الثوب، والتأكد من تثبيت مذهبات الحزام وقراءة آياته التي تخص كل جهة من الجوانب علاوة على أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات، حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حدة بالإضافة إلى ستارة باب الكعبة مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض.