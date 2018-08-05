مركز إسناد باليمن: هجوم سوق السمك انتهاك للقانون الدولي

أعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في #اليمن عن تعاطفه وحزنه العميق لسقوط مدنيين أبرياء في اليمن، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين في جميع المحافظات آثار الصراع، داعياً إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد المركز، في بيان، أن استهداف الحوثيين لكل من "سوق السمك" و"مستشفى الثورة" في الحديدة وما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين ما بين قتلى وجرحى هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي من قبل الميليشيات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كذلك عبر عن تعازيه لأسر وذوي الضحايا، مؤكداً استمراره بذل كل الجهود وأقصى قدر من التعاون لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وقوات التحالف والمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن.

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وأضاف: "لقد أطلق التحالف خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بتاريخ 22 يناير 2018، وتم من خلالها تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بـ 1.25 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. وتضمنت الخطة إنشاء مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لتنسيق العمل الإنساني داخل اليمن للتواصل وإجابة أسئلة واحتياجات المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، وتقديم الدعم للعاملين في مجال الإغاثة".

وتابع: "تضمنت الخطة أيضاً عدداً من المبادرات لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتعزيز سبل إيصال وتوزيع المساعدات لجميع المدن والمحافظات، من خلال عدد من المشاريع لتحسين الطرق والموانئ. وتزامناً مع العمليات العسكرية في الحديدة، أطلقت المملكة والإمارات خمس مبادرات لدعم الجهود الإنسانية في الحديدة عبر إطلاق جسر إغاثي (بحري، وجوي وبري)".

إلى ذلك، أكد المركز استمرار دعمه للجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستمرار العمل والتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك التعاون في مجال تبادل المعلومات للتأكد من صوابها وصحتها من أجل تعزيز التواصل والإسهام في تحقيق نتائج إيجابية نحو إغاثة الشعب اليمني.