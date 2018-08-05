هذه تفاصيل انحراف طائرة هندية في الرياض

أصدر مكتب تحقيقات الطيران السعودي بياناً إلحاقياً بشأن تعرض طائرة الخطوط الهندية ( #جت_إيرويز) لانحراف من الممر الأرضي من #مطار_الملك_خالد الدولي بالرياض يوم الجمعة الماضي وعلى متنها 144 راكباً وسبعة ملاحين والمتجهة من الرياض إلى #مطار_مومباي.

وذكر المكتب أن نتائج التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة شرعت للإقلاع من الممر الأرضي (K) المخصص والمعد لمرور الطائرات، بدلاً عن المدرج (R33) وهو المُعد للإقلاع، وأثناء تسارع الطائرة على الممر الأرضي كانت الرؤية واضحة ولا توجد أي عوائق، وتجاوزت الطائرة نهاية الممر الأرضي إلى المنطقة الترابية وتوقفت على مقربة من مخرج الممر الأرضي (G4)، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت موقع الطائرة خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز دقيقة من وقوف الطائرة واستلام البلاغ. وتم إخلاء جميع الركاب والملاحين عن طريق أبواب الطوارئ والزلاقات للطائرة بسلام ولم تنتج أي إصابات.

وأوضح أنه على الفور باشر مكتب تحقيقات الطيران التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة بمشاركة من مكتب تحقيقات حوادث الطيران الهندي.