سفير السعودية بكندا: موقف أوتاوا انتهاك لقوانين المملكة

اعتبر سفير المملكة لدى كندا، نايف بن بندر السديري، أن الموقف الكندي يعتبر انتهاكاً خطيراً لقوانين المملكة.

وأضاف السديري أن ما قامت به كندا يعتبر انتهاكاً للسلطة القضائية في المملكة وخرقاً لمبدأ السيادة.

وكانت وزارة الخارجية #السعودية أعلنت، الأحد، استدعاء سفيرها في #كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول "نشطاء مجتمع مدني" موقف سلبي ومجاف للحقيقة.