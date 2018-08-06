"جاذبية عنيزة".. 20 نوعا من التمور على 10 آلاف عربة

جاذبية عنيزة، شعار أطلقه مهرجان عنيزة للتمور بمنطقة القصيم، في نسخته 14 بالمدينة الغذائية وعلى مساحة 75 ألف متر، ليقدم مزادا لأكثر من 20 نوعاً من التمور المتعددة، على 10 آلاف عربة خصصت لبيع التمور، ضمن 75 مسارا، كما تم توفير 4 بوابات للمزارعين والمشترين والمصدرين والموظفين.



رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة محمد الموسى تحدث لـ "العربية.نت" بقوله: "إن المهرجان استطاع زيادة العوائد الاقتصادية 40% مقارنة بالعام الماضي، نظير تنوع التمور في السوق، منها السكري والبرحي والعسيلة والروثانة والخشيشي والحساوية وأم حمام ونانه وشقراء وسكرية حمراء ومنيعي وخلاص ونبتة علي وصقعي ورشودية وأم خشب وأم كبار وحليوة وبريمي، بينما يفوق الطلب على نوع السكري".





وأكد الموسى، أن العام الماضي شهد المهرجان إمكانية تصدير تمور لأكثر من 14 دولة عربية، نظير ما تحويه صالة المهرجان لأكثر من 60 محلا للتجزئة، ومنصة تسويق دولية ومحلية، علاوة على هيئة الصادرات السعودية، ووزارة التجارة والصحة والزراعة، إضافة إلى إقامة فعاليات عائلية مصاحبة، تهتم بالتمور والتثقيف والتوعية ومناشط منوعة.





وأضاف الموسى، أن المهرجان يتيح فرصة العمل للشباب، في اللجان المختلفة أو الاستثمار في السوق، علاوة على أنه يعزز من فرص التصدير وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، فالمهرجان أحدث حراكاً اقتصادياً ألقى بظلاله على عمليات تصدير التمور، ويعد التصدير أحد أهداف المهرجان الاستراتيجية وهو من النقاط الجوهرية في الرؤية الطموحة 2030.





وأضاف بأن المهرجان يستقبل بين الفترة والأخرى مستثمرين من مختلف المناطق ليعقدوا صفقات البيع التي تتجاوز قيمتها ملايين الريالات، ويتم تصدير هذه الشحنات من التمور بكل يسر وسهولة، ويدعم ذلك تواجد الجهات المشاركة ذات العلاقة، مثل هيئة تنمية الصادرات، وبنك التنمية السعودي، والجهات الناقلة مثل البريد السعودي، والعديد من شركات النقل المحلي والدولي، إضافة إلى الناقل الجوي الخطوط السعودية.