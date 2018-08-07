السعودية ترحب بحجاج قطر رغم مراوغة الدوحة

جددت حكومة المملكة العربية #السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك #الحج لهذا العام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

ومن جانبها أكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأشارت الوزارة إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا #الخطوط_الجوية_القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين.