العثور على السعودي الذي اختفى في ظروف غامضة بتركيا

أكدت "دعاء" شقيقة الشاب السعودي #سالم_نافع_الحربي، العثور على شقيقها في أحد #المستشفيات_التركية، بحسب ما أخبرهم بذلك عمها وشقيقها الأكبر، اللذان يتواجدان في اسطنبول، لمتابعة قضية اختفاء سالم منذ 7 أيام.

وفي حديث دعاء لـ"العربية.نت" ذكرت أن أسرتها تشعر بالاطمئنان على سالم بعد أسبوع كامل من البحث والقلق، ليتم العثور عليه في مستشفى قريب من المطار، ولم يكن لديه أي أوراق ثبوتية لهويته.

في حين تواصلت "العربية.نت" مع شقيقه "تركي" المتواجد في #اسطنبول، الذي أوضح أن هناك إجراءات تتم حالياً للتأكد من حالته الصحية، مؤكدا بأن سالم بصحة وخير وعافية، وهو موجود في مستشفى حكومي، وفي انتظار السماح لهم بزيارته والاطمئنان عليه.

وكانت كاميرات مطار إسطنبول كشفت في وقت سابق، عن حقيقة اختفاء الشاب السعودي سالم نافع الحربي، والتي أظهرت اثنين من أفراد الأمن وهما يقتادانه إلى مترو المطار، لعدم وجود أوراقه الثبوتية بحوزته، حيث تركها مع والدته قبل اختفائه.

يُذكر، أن سالم اختفى قبل سبعة أيام، في ظروف غامضة أثناء موعد رحلته إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة برفقة عائلته (والدته وأخواته وإخوانه) بإسطنبول، لكن بعد فترة ألح عليهم للرجوع إلى المملكة، إذ يعاني من اضطرابات نفسية، فحاولوا إيجاد حجز، ولم يتوافر للعائلة بكاملها، ما اضطر والدته وشقيقه للذهاب معه، وتم الحجز للسفر إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وحين قدومهم إلى المطار لإنهاء إجراءات السفر، اختفى سالم في المطار في ظروف غامضة، وكانت والدته في المطار، وفوجئت بعدم وجوده، ما جعلها تتواصل مع أبنائها الموجودين في تركيا، وأبلغتهم باختفاء ابنها سالم وسط تأثرها بفقدانه.