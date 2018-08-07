20 ألف بريطاني يؤدون مناسك الحج هذا العام

يفد إلى #السعودية 20 ألف شخص من بريطانيا لأداء فريضة الحج.

وخصصت القنصلية البريطانية وقتا لجميع الحجاج القادمين من أجل الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهانهم حول أنظمة الحج وقوانينه في السعودية، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تثقيفهم وتعريفهم بجميع التعليمات.

وأبان نائب القنصل العام البريطاني في جدة، أكبر رحمانان، أن خدمات الحج تشهد كل عام تطوراً واسعاً في آلياتها، ومواقعها كمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة.

وأكد على أهمية التوسعة السعودية الثالثة في توفير مساحات إضافية لضيوف الرحمن، ونوّه إلى التوسعة التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي هذه الأيام، الأمر الذي يضفي تناسبا كبيرا بين الخدمات المقدمة من الدولة والأعداد التي تستضيفها في #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي جلسة حوارية، ناقش نائب القنصل العام البريطاني في جدة أمور حجاج بريطانيا، واستعدادات مؤسسة مطوفي حجاج تركيا، ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، لخدمتهم ومناقشة عقودهم الخاصة في السكن والنقل والإعاشة بمقر المؤسسة في حي النزهة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي، ونائبه المطوف أسامة زواوي، حيث تشرف المؤسسة على خدمة 20 ألف حاج بريطاني يفدون لأداء فريضة الحج.

من جانبه، ثمن نائب القنصل البريطاني ما تقوم به السعودية من جهود في خدمة الحجاج، مشيرا إلى أن الحجاج البريطانيين يحظون بحزمة من الخدمات المتميزة في شتى المجالات التي على رأسها السكن والنقل والإعاشة، وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها الحجاج خلال وجودهم في الأراضي المقدسة.

وأوضح المطوف طارق عنقاوي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المؤسسة مع مكاتب شؤون الحجاج وقنصلياتهم للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج والخدمات المقدمة، إذ نوقش وضع الحجاج البريطانيين والمنظمين الخارجيين لهم والمعوقات التي تواجههم إن وجدت.