الخارجية: غرفتا عمليات لمساعدة السعوديين في كندا

قرر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا، لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه #كندا.

وتدعو سفارة المملكة العربية السعودية في #أوتاوا المواطنين للتواصل معها عند الحاجة لأي مساعدة أو استفسار عبر وسائل التواصل التالية:

رقم الاتصال الموحد في وزارة الخارجية:920033334

غرفة العمليات بالسفارة:

0016132766880

0016138908161

البريد الإلكتروني:

caemb@mofa.gov.sa

ctz.caemb@mofa.gov.sa

هاتف الطوارئ في الملحقية الثقافية:

0016132615585

0016139404943

0016139402991

0016139404580

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي:

السفارة لدى كندا: (@KSAembassyCA)

مركز الاتصال والإعلام الجديد: (@CMCmofa)