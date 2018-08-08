السعودية توقف برامج علاج مواطنيها في كندا

أعلن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة الأميركية و #كندا، الدكتور فهد بن إبراهيم التميمي، أن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية وكندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا، وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات في دول أخرى.

وأوضح الدكتور فهد التميمي في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى.

وكانت الحكومة السعودية قد استدعت الأحد سفيرها في أوتاوا ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة، منددة بتدخل كندا في شؤونها الداخلية.