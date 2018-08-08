200 ألف عبوة ماء لحجاج الجو عبر مطار جدة الدولي

بدأت جمعية نفع الأهلية بالاشتراك مع #لجنة_السقاية والرفادة تنفيذ برنامجها "سقيا وقف الولد الصالح" لضيوف الرحمن القادمين جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتخصيص أكثر من مئتي ألف عبوة مياه مبردة.

ويهدف البرنامج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، لتعزيز رؤيتها حيال ترجمة جهود المملكة، لخدمة #الحرمين الشريفين، وتقديم رسالتهما في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، انطلاقاً من دور اللجنة في تحقيق مفهوم السقاية والرفادة بشكل حضاري، يعكس رسالة الدين الحنيف، ودور البلد الأمين في خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "نفع"، سعيد الزهراني، أن مشروع سقيا وقف "الولد الصالح" أحد المبادرات الوقفية لجمعية "نفع"، التي تهدف من خلاله إلى دعم أنشطتها المختلفة وتحقيق أحد جوانب بر الأبناء لوالديهم.