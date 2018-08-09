التحالف: استهداف مطلقي الصاروخ الباليستي على جازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة الأربعاء - الخميس في مدينة جازان، وقتلت وأصابت مدنيين.

وأوضح المالكي، الخميس، أنه تم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.

وقال إنه تم استهداف العناصر التي كانت موجودة داخل الباص، مشيراً إلى أنهم من المخططين والمشغلين لإطلاق الصواريخ. كما حذر من التخفي في أوساط المدنيين.

وأكد المتحدث أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم، وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة جازان، ليلة الأربعاء - الخميس، وبطريقة متعمدة لاستهداف الأحياء السكنية، وفق المالكي.

وأضاف أن أحد المقيمين اليمنيين فارق الحياة بسبب شظايا الصاروخ، فيما أصيب 11 مدنياً بإصابات طفيفة.