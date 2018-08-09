السفير السعودي لدى كندا: المرضى قليلون ونقلوا لأميركا

قال السفير السعودي لدى كندا، في مقابلة مع "العربية"، إنه يتم تقديم كل المساعدات اللازمة للمواطنين السعوديين في كندا.

واعتبر السفير نايف بن بندر السديري، خلال مداخلته بنشرة الرابعة، أن تصريحات رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إيجابية، لكن المسألة تتطلب المزيد، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من السعوديين غادروا كندا.

وأضاف: "يمكن النظر مستقبلاً في حالات استثنائية وسط المبتعثين في كندا. ما صدر من كندا غير مقبول. الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم راغبون في مغادرة كندا".

وقال السديري إن "قيادتنا دائماً حريصة على المواطن السعودي مهما كانت وظيفته".

وعن المرضى أوضح السفير أن عددهم قليل جداً، وتم نقلهم جميعاً خارج كندا إلى الولايات المتحدة.