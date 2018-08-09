شاب يحوّل هواية الطفولة إلى شركة تملك وكالات عالمية

نايف شاب في الثلاثينيات من عمره، وقد كان في طفولته شغوفاً بمجلات الأطفال والشخصيات الكرتونية إلى الحد الذي يدفعه إلى تجميع مجسمات الشخصيات الكرتونية المرفقة مع هذه المجلات، ولم يكن يعلم حينها أن هذا الشغف البسيط سيجعل منه الشخص الواقف اليوم في فعالية حكايا مسك، ليتحدث عن مشروعه الخاص في هذا المجال، والذي وصل إلى العالمية.

وبجانب شغفه الشخصي، كان وجود نايف في أميركا خلال طفولته مصدر دعم آخر لتحقيق حلمه، حيث ساعدته البيئة المتخصصة في صنع وترويج الأفلام السينمائية والكرتونية على فهم واستيعاب أدق تفاصيل هواية جمع المجسمات، ومع تقدم نايف في العمر زاد تمسكه بتجميع الشخصيات وتضاعفت معرفته بهذه الهواية بمزيد من الاطلاع على تاريخها.

ورغم أن الدول المصنعة للأفلام والألعاب قد عرفت الاهتمام بصناعة المجسمات في أواخر الخمسينيات الميلادية، إلا أن هذه الهواية لم تصل إلى المملكة إلى خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أصبح الإقبال عليها كبيراً جداً بسبب تطور وسائل الاتصال مثل النتفلكس واليوتيوب والوسائل الأخرى حيث مكنت المشاهد السعودي من الاطلاع على كل جديد يعرض في العالم من مسلسلات وأفلام، وقد كان نايف أحد الذين استفادوا من هذه التطورات.

أدرك الشاب المحب للمجسمات أن الوقت يمر لصالحه، وأن الهواية التي بدأها في صغره كانت استثماراً ناجحاً وإن لم يكن مقصوداً، حيث يتميز مجال تجميع الشخصيات بأن المجسم يصبح أكثر قيمة بالتقادم وذلك بسبب قلة وجوده في الأسواق، حيث تكتفي الشركات العالمية عادة بإصدار عدد محدود من المجسمات بهدف رفع قيمتها المادية والمعنوية.

مع مرور الوقت، وجد نايف أن هوايته قد جذبت شقيقيه نواف وعبدالله اللذين أصبحا بدورهما من هواة جمع المجسمات، ومن هنا جاءت الخطوة الأكبر حين قرروا جميعاً تطوير نشاطهم وتأسيس شركة عائلية تحت مسمى نايف تويز وأصبح لديهم متجر إلكتروني يسوقون من خلاله مجسمات لشخصيات أشهر الأفلام والمسلسلات وألعاب الكمبيوتر.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد باتت الشركة تملك وكالات حصرية لأكبر العلامات التجارية في مجال صناعة المجسمات وهم اليوم يزودون كبرى الشركات في السعودية المهتمة في هذا المجال سواء مجال الترفيه أو حتى القطاعات الأخرى المهتمة، كما أصبح لديهم قاعدة عملاء واسعة تشمل فنانين ومشاهير من المحبين لهذه الهواية في منطقة الخليج.

من الأشياء المميزة التي يملكها نايف وإخوته مجسمات واقعية لشخصيات كرتونية مشهورة، حيث يمتلكون ثلاثة مجسمات تجسد شخصية باتمان من أصل خمسة في العالم العربي، كما يملكون قطعة أثرية تتمثل في "شيك بنكي" لمؤسس إمبراطورية والت دزني يحمل توقيعه ويعود إلى 1955م مع شهادة تبين أنه النسخة الأصلية الوحيدة في العالم، وقد قدم أشخاص عروضاً لشراء هذا الشيك بمبالغ تتجاوز 100 ألف ريال إلا أن نايف وأشقاءه رفضوا ذلك لندرة الشيك ولقيمته التاريخية.

والحقيقة أن هذه ليست إلا بعض المقتنيات المعروضة في جناح (نايف تويز) والتي تشمل كذلك مجموعة من بوسترات أشهر الأفلام العالمية تحمل تواقيع نادرة لنجوم هذه الأفلام، مثل فيلم The Godfather بأجزائه الثلاثة وغيرها من المنتجات التي جذبت نسبة كبيرة من الشباب المهتمين بعالم المجسمات، والمواكبين لتطور صناعتها عالمياً في الوقت الراهن.

يشار إلى أن فعالية حكايا مسك تقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7-11 أغسطس، بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وذلك بهدف تنمية الإبداع وتشجيع الشباب على تحويل مواهبهم إلى مشاريع ناجحة في مختلف المجالات.