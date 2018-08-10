أمر ملكي باستضافة 1000 من ذوي شهداء فلسطين لأداء الحج

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل، والاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية وتقديراً منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في أرض الرباط، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة، وللحفاظ على قبلة المسلمين الأولى.