خالد بن سلمان: إيران أمرت الحوثي بضرب ناقلات نفط سعودية

قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، إن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ويدعى اللواء ناصر شعباني، اعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر.

أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وأن الحوثيين وحزب الله هم عمق ايران الاستراتيجي وأتباعهم. بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائهم. pic.twitter.com/atT1W7ywAD — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 10, 2018

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أن الحوثيين وحزب الله هم عمق إيران الاستراتيجي وأتباعهم، لافتاً إلى أنه "بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائهم".

ونشر خالد بن سلمان صورة لموقع "اعتماد" الإيراني الذي نشر الخبر.

وفي تصريح نشرته وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن قائد عمليات مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري، ناصر شعباني، يوم الثلاثاء، جاء فيه: "طلبنا من اليمنيين أن يهاجموا ناقلتي النفط السعوديتين، ففعلوا ذلك".

وبعد دقائق من نشر هذا الخبر، حذفت وكالة "فارس" هذا التصريح الذي يعتبر اعترافاً إيرانياً صريحاً بدعم ميليشيات #الحوثي، من صفحاتها.

وأضاف شعباني أن ميليشيات الحوثي في اليمن، وميليشيات حزب الله اللبناني، تمثلان العمق الإيراني في المنطقة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الأربعاء 25 يوليو عن إحباط هجوم حوثي استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب قبالة السواحل الغربية لليمن.