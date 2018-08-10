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شاهد.. استقبال جماهير النصر السعودي لأحمد موسى

المصدر: العربية.نت
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وصل الدولي النيجيري أحمد موسى إلى الرياض، تمهيداً لإتمام مراسم انتقاله إلى النصر وبدء التدريبات استعداداً لكأس العرب للأندية الأبطال أمام الجزيرة الإماراتي والدوري السعودي أواخر أغسطس الجاري.

ونشر اللاعب النيجيري على صفحته بموقع "تويتر" فيديو لاستقباله في الرياض، معبرا عن شكره لمستقبليه في المطار.

وتناقلت وسائل الإعلام صور المهاجم النيجيري القادم من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي، لحظة وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والجماهير النصراوية الغفيرة التي كانت في استقباله.

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