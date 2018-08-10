شاهد.. استقبال جماهير النصر السعودي لأحمد موسى

وصل الدولي النيجيري أحمد موسى إلى الرياض، تمهيداً لإتمام مراسم انتقاله إلى النصر وبدء التدريبات استعداداً لكأس العرب للأندية الأبطال أمام الجزيرة الإماراتي والدوري السعودي أواخر أغسطس الجاري.

What a amazing reception here in Saudi Arabia 🇸🇦 .I want to thank each and every person who came out and welcomed me at the airport. I am really humbled. I can feel the excitement and energy already, I am looking forward to this historic opportunity!🙏🙏 @AlNassrFC pic.twitter.com/NupqP9U6L2 — AhmedMusa718 (@Ahmedmusa718) August 10, 2018

ونشر اللاعب النيجيري على صفحته بموقع "تويتر" فيديو لاستقباله في الرياض، معبرا عن شكره لمستقبليه في المطار.

وتناقلت وسائل الإعلام صور المهاجم النيجيري القادم من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي، لحظة وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والجماهير النصراوية الغفيرة التي كانت في استقباله.