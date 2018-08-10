صور.. جامعة أم القرى تناقش 42 دراسة وبرنامجاً حول الحج

ينفذ معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ نحو 42 دراسة وبرنامجا مستمرا ، لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله.

وتشمل الدراسات والبرامج، مبادرة دراسة المنظومة المتكاملة لتغذية ضيوف الرحمن، وتطبيق المخيم الأخضر الذي يعتبر مخيما صديقا للبيئة والتحكم في إدارة النفايات وتدويرها والعناية الفائقة بالصحة العامة داخل المخيم، إضافة إلى دراسات مؤشرات الأداء للمرافق والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن.

وقال مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، إن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ينفذ سنوياً في موسمي الحج والعمرة، وكذلك خلال الملتقى السنوي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، نحو 80 دراسة وبرنامجاً مستمرا بالشراكة مع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ويقوم بدوره من أجل التنبؤ بالتوقعات والملاحظات التي قد تؤثر على جودة الخدمات التي سخرتها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن والرفع بها للجهات ذات العلاقة.

وذكر عميد المعهد الدكتور سامي برهمين خلال لقاء الباحثين السنوي لمناقشة الدراسات التي ينفذها المعهد، أن أبحاث المعهد كانت نواة للمشاريع العملاقة التي طبقت على أرض الواقع كمشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي ودراسة النقل الترددي.