فرانس برس: كندا تبحث عن مخرج عاجل لخلافها مع السعودية

لجأت كندا إلى حلفائها، ومن بينهم ألمانيا والسويد، بحثا عن مخرج لخلافها مع السعودية.

وأكد مسؤول بارز في الحكومة الكندية لوكالة "فرانس برس" أن أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للوصول إلى حل مع الرياض.

وتحدثت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين حول كيفية حلهما الخلاف مع السعودية، طالبة منهما المساعدة.

موضوع يهمك قال السفير السعودي لدى كندا، في مقابلة مع "العربية"، إنه يتم تقديم كل المساعدات اللازمة للمواطنين السعوديين في... السفير السعودي لدى كندا: المرضى قليلون ونقلوا لأميركا السعودية

فيما قال المسؤول الكندي إن أوتاوا تخطط للاتصال بالإمارات وبريطانيا للتدخل أيضا.

وكانت وزارة الخارجية #السعودية قد أعلنت قبل أيام استدعاء سفيرها في #كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

كما قررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.