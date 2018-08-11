مهندس معماري سعودي يبدع بتطويع الخط العربي

إعجابه بطريقة مدرس مادة الخط العربي في المرحلة الابتدائية وما يملكه من خط جميل وأسلوب رائع في تقديم المادة جعله يُغرم بالخط العربي حيث استمر في تنمية هذه الهواية لديه في المرحلة المتوسطة والثانوية عبر الأنشطة المدرسية حتى وصل المرحلة الجامعية واختار الهندسة المعمارية، في الوقت الذي أصبحت فيه موهبته بمثابة الصرح القائم، بعد أن تخصص بشكل محدد في مجال خط الرقعة العربي.

هكذا تطورت الأمور مع المعماري يوسف الحمادي المشارك في فعالية "حكايا مسك" بهذا العام، فالمهندس الشاب يمتلك فلسفة لافتة في تطويع حروف الخط العربي من خلال تقديمها بأسلوب مبتكر يجذب الزوار إلى ركنه من النظرة الأولى، حيث تميز بتطويعه لخط الرقعة وإضافة جماليات طفيفة عليه تتماشى مع ميزان الخط، حيث يعرف عن خط الرقعة صعوبة الإضافة عليه كما يعرف بأنه خط وظيفي بحت.

ويمكن التعرف على أعمال يوسف من بين باقي الأعمال الأخرى من خلال تفاصيلها المميزة التي تعكس شخصيته وهويته الخاصة حيث تجد في أعماله ربطاً رائعاً بين الكلمة والمعنى كربطه لعبارة "الوقت سيمضي" والتي قدمها بشكل هندسي على هيئة ساعة، بتكامل تام بين رسم الكلمات ومدلولها.

أما الجانب الآخر في هذه التجربة، فهو إبداع يوسف في الاستفادة من الأشياء التي تستخدم في حياتنا اليومية، مثل قصاصات الصحف وأوراق المراسلات وكذلك أكواب القهوة حيث أضاف لها معنى وقيمة تتعدى مجرد كونها أشياء قد يتم استخدامها لمرة واحدة، ولا يمكنك الاستفادة منها.

يؤمن يوسف أن الحرف العربي له روح معنى، وقد ساعده تخصصه العلمي على والتميز في هوايته حيث وظف تقنيات الهندسة المعمارية في النحت على الخشب والحديد وغيرها من مختلف المواد كما استخدم معدات الهندسة المعمارية في تنفيذ أعماله المبتكرة التي أظهرت لمسة المهندس في طريقة انعكاس الإضاءة وتوزيعها على الأعمال وترتيب اللوحات على الحائط بطريقة تسمى العشوائية المنظمة.

شارك يوسف في كثير من المعارض والملتقيات ويرى أن مشاركته في حكايا مسك 2017 قد خدمته كثيراً حيث يصف الفعالية بأنها ملتقى للفنانين وفرصة لتقديم وتسويق المنتجات للجمهور وأصحاب الأعمال كما تمكن من تكوين علاقات اجتماعية مع فنانين آخرين يملكون نفس الاهتمام.

كانت تجربة يوسف محل اهتمام الزوار وإعجابهم بما يعكس مدى اهتمام الجمهور بالخط العربي وطريقة تقديمة بأسلوب عصري مختلف، وقد كانوا في غاية السعادة حين علموا بإمكانية الاطلاع على جديد المعماري الخطاط طيلة العام من خلال متجره الإلكتروني "مِشق" الذي يعرض فيه إبداعاته ويعتبر نقطة اتصال مع المهتمين في هذا المجال.

يشار إلى أن فعالية حكايا مسك تقام في الرياض خلال الفترة من 7-11 أغسطس، بتنظيم من مركز إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وذلك بهدف تنمية الإبداع لدى الشباب في عدد من المجالات التي تشمل الفنون البصرية والإنتاج والإنميشن وصناعة المحتوى.