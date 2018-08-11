شاب سعودي يترك الدكتوراه ليعيد الاعتبار للقهوة العربية

تحتل القهوة العربية مكانة خاصة لدى السعوديين فهي ملمح من تراثهم الأصيل بجانب كونها جزءاً من حياتهم اليومية، وقد دفعت هذه المكانة المميزة الشاب زياد الروقي الذي يحمل شهادة الدكتوراه، إلى تأسيس مشروع خاص منطلقاً من شغفه الخاص بالقهوة العربية التي يصفها بأنها رمز لثقافة الوطن، حيث تشرب من شمال المملكة إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها.

(حكايا مسك) في الرياض، كانت فرصة الزوار للتعرف على (قهوة زاد) وهو المشروع الذي جعل الشاب زياد يترك عمله في مجال الصيدلة بشكل كي يتفرغ لتأسيسه، يعلق "اخترت مجال صناعة القهوة لأن كثيرا من غير العرب دخلوا على هذا المجال بشكل قتل متعة القهوة، وجعل الكثيرين من محبي القهوة العربية يمتنعون عن شربها بسبب سوء الطعم وخلوها من ( النفس) الأصيل".

"زاد" والتمر

وعن سر اختياره لهذا الاسم (قهوة زاد) قال الروقي إن القهوة في زمن الأجداد والآباء مع حبات التمر أو الرطب كانت بمثابة (الزاد) أو بمعنى آخر كانت (وجبة) مكتملة العناصر سواء في السفر أو غيره، والتي كان يمكن الاكتفاء بها عن الطعام في كثير من الأوقات.

وفي تعليقه على تحول الشباب لأصناف جديدة من (الكوفي) يرى زياد أن هذا لم يمنع حرص الكثير من الناس على تناول القهوة العربية صباحاً ومساءً، رغم ظهور جيل جديد لم يعد يحرص على تناول القهوة إلاّ في المناسبات واستبدلها بأنواع جديدة من أنواع المشروبات الساخنة والباردة مع انتشار محلات القهوة الحديثة "الكوفي شوب"، والتي تقدم قهوة تحمل أسماء كالقهوة الأميركية والفرنسية و"الموكا" و"اللاتيه"، ويعلق هنا قائلاً: بعض شباب اليوم استبدلوا البن العربي بـ"الأسبرسو".

طبيّاً.. القهوة العربية مفيدة

في جانب آخر، ومن اختصاصه الطبي، يؤكد الشاب زياد أن القهوة العربية غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تسهم في الوقاية من أمراض السرطان وخاصة سرطان الكبد. موضحاً أن وجود مادة الكافيين، ينشط الجهاز العصبي وتساعده على مقاومة النعاس، كما أن الكافيين يقلل من ألم العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لأنه يقوي من انقباضها ويحفز عملية توفير الطاقة لها، كما يشير زياد إلى أن إضافة الهيل والقرنفل أو الزعفران تزيد من الفوائد الصحية للقهوة العربية وتكسبها طعماً ونكهة أخرى.

وفي ختام حديثه قدّم الدكتور زياد شكره وامتنانه لمؤسسة مسك الخيرية على تبنيها لفعالية (حكايا مسك) ذات الدور الرائد في منح الشباب الفرص لاستغلال طاقاتهم ومواهبهم في ما يعود عليم بالنفع والخير في حياتهم.

يشار إلى أن (حكايا مسك) تقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وذلك خلال الفترة من 7-11 أغسطس، حيث تهدف الفعالية إلى تنمية الإبداع وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريع ريادية في مجالات فنية وثقافية متعددة.