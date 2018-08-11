فيديو مؤثر.. حاج تونسي "ترق عيناه شوقا" بمطار المدينة

استقبل #مطار_الأمير_محمد_بن_عبدالعزيز في المدينة المنورة، رحلة للحجاج التونسيين القادمين لأداء مناسك الحج، بالمسك والورود والتمور وعلى نغمات "رقت عيناي شوقاً ... ولطيبة ذرفت عشقاً".

وأظهر فيديو فرحة الحجاج وتأثرهم بوصولهم لأرض المدينة الطيبة.

ويسخر جمرك المطار إمكاناته التي تأتي ضمن برنامج حملة "لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة"، لاستقبال ضيوف الرحمن بزيادة عدد العاملين ودعم الجمرك بالكوادر المؤهلة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكل يسر، تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده والمتضمنة تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، منذ لحظة وصولهم حتى بلوغهم مقر إقامتهم وفق منهجية حديثة وأساليب متطورة بالتنسيق مع جميع الشركاء.